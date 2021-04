Dopo vent'anni tornano i Sottotono

Un sogno che i fan avevano da tempo ma che solo ora è diventato realtà: stiamo parlando del grande ritorno dei Sottotono, storico duo formato da Tormento e Fish. A distanza di vent'anni esatti dall'ultimo lavoro in studio, i Sottotono annunciano l'uscita del singolo inedito "Mastroianni", disponibile dal 23 aprile. La canzone sarà un anticipo del nuovo album intitolato "Originali", in arrivo prossimamente ma già in pre-order in tiratura speciale in 100 copie, in cd e vinile, autografato e numerato a mano.

"Sottotono per noi sono più di una parte di carriera. È il nostro primo amore per la musica, è una famiglia, è un mondo di ricordi che nessun incidente di percorso e nessuna rottura temporanea ha potuto scalfire", spiegano Tormento e Fish. "Più che di una scintilla che ha riacceso un fuoco, questa ripartenza è frutto di una linfa vitale che non ha mai smesso di scorrerci sottopelle e, quando è riemersa, abbiamo subito capito che era come se questi vent'anni non fossero mai passati - continuano i Sottotono - In 'Mastroianni' ci sono le due anime dei Sottotono: quella del gusto classico, e quella di chi sa giocare a modo suo. Anime per cui siamo stati amati e odiati…".