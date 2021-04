Rkomi: nel nuovo album anche Sfera Ebbasta e Gazzelle

Rkomi presenta le 14 tracce del suo nuovo disco e tutti gli artisti che hanno collaborato con lui alla scrittura e all'interpretazione dei pezzi in uscita il 30 aprile. Nel concept video, che richiama anche nelle grafiche il cult cinematografico “Taxi Driver” di Martin Scorsese, Rkomi veste indirettamente i panni del personaggio di Travis Bickle, magistralmente interpretato da Robert de Niro. Come lui, si ritrova durante la notte a dover accompagnare a destinazione ben 12 personalità molto diverse tra loro che altro non sono gli artisti che duetteranno con Mirko tra i passaggi dell’album. Come già si nota dai nomi dei cantanti e musicisti che ne faranno parte, “Taxi Driver” si prospetta essere un disco molto versatile, che spazierà su più generi.

La presenza di amici di lunga data e dallo stesso background musicale, come Ernia e Sfera Ebbasta, si va ad unire alla forza e originalità di artisti della nuova Generazione Z come Roshelle, Ariete, Gaia, Irama, ma anche Tommy Dali e Chiello_fsk. Non mancano i cantautori di punta dell’indie nostrano, Gazzelle e Tommaso Paradiso, così come due tra i migliori producer italiani in circolazione, Dardust e DjShablo.

Tracklist:

Intro

Partire da te

Ho spento il cielo ft. Tommaso Paradiso

Me o le mie canzoni ft. Gazzelle

Diecimila Voci ft. Ariete

Luna piena ft. Irama e DjShablo

Nuovo range ft. Sfera Ebbasta

Paradiso vs. inferno (Interlude) ft. Roshelle

Sopra le canzoni ft. Dardust

10 ragazze ft. Ernia

Mare che non sei ft. Gaia

Solo con me ft. Tommy Dali

Cancelli di mezzanotte ft. Chiello_fsk

Taxi Driver