Alfa e Rosa Chemical, la coppia che non ti aspetti

Alfa e Rosa Chemical hanno pubblicato il video del loro singolo collaborativo "Snob". Il primo è un cantante genovese dall'anima pop, capace anche di giocare con il linguaggio urban, il secondo, di Torino, si è fatto conoscere per canzoni provocatorie, ma anche profonde, muovendosi fra rap e pop. Nella clip i due artisti giocano a fare gli snob per esorcizzare le loro delusioni d'amore. Facendo i finti altezzosi e sicuri di sé, i protagonisti si divertono in un golf club di lusso in stile americano, sfrecciando su un golf kart, tra partite di tennis e bottiglie di champagne. Il brano è curioso perché vede sulla stessa traccia due artisti solo apparentemente distanti. "SnoB" - prodotto da Marz e Zef - parla di un amore idealizzato, di una storia con una ragazza che, a dispetto delle aspettative e le impressioni iniziali, si dimostra diversa da come la si era immaginata. La canzone è un anticipo del primo disco di Alfa intitolato "Nord", disponibile dal 14 maggio.