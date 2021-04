Gué Pequeno, "Too Old to Die Young" è una colonna sonora

Nella colonna sonora della serie Netflix “Zero”, dopo l'omonimo brano di Mahmood, troviamo anche “Too Old to Die Young” di Guè Pequeno con Shablo. "Too Old to Die Young” (troppo vecchio per morire giovane) è anche il titolo di una serie americana di Ed Brubaker e Nicolas Winding Refn, il regista di "Drive" (con Ryan Goslin) molto apprezzato dal rapper, che sembra così averlo voluto citare. Un'altra citazione del brano è “La Luce Delle 6:00” di Neffa che recitava: “Non c’è storia come stare con i miei”, mentre Cosimo Fini nel ritornello canta: “Non c’è storia come sfidare gli dei”. La nuova canzone di Gué Pequeno racconta gli alti e bassi della vita, in cui potrebbe riconoscersi ogni persona.