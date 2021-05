Billie Eilish, per la prima volta in versione sexy

Un'esplosiva diva anni 50, con capello biondo platino, vestito stretto e latex. La Billie Eilish che campeggia sulla copertina dell'edizione inglese di "Vogue" è molto diversa dalla ragazzina finora ammirata anche per il look originale e sempre teso a desessualizzare la sua immagine. "Mostrare il tuo corpo e la tua pelle - dice nel servizio a lei dedicato - non dovrebbe toglierti un briciolo di rispetto".

"Improvvisamente sei un'ipocrita se vuoi mostrare il tuo corpo - dice nell'intervista a "Vogue" -, sei una facile, una puttana. Se lo sono, allora sono orgogliosa di esserlo. Io e tutte le ragazze siamo sgualdrine, lo sapete? E, fanculo, dobbiamo sentirci più forti per questo. Mostrare il proprio corpo o un po' di pelle non dovrebbe togliere un briciolo di rispetto a nessuno". Al momento la risposta dei fan sembra comunque essere positiva, non fosse altro per il fatto che il post su Instagram che anticipa le foto di Craig MacDean realizzate per la rivista, in poche ore ha raccolto più di 12 milioni di like. Numeri da capogiro come quelli raccolti dal video del suo ultimo singolo, "Your Power", che in meno di una settimana viaggia già verso le 30 milioni di visualizzazioni. Il brano anticipa il nuovo album della cantautrice, "Happier Than Ever", in uscita il 30 luglio.