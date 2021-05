Spice Girls, i fan sognano un film sui 25 anni di storia

Per celebrare i 25 anni dalla loro fondazione, le Spice Girls si starebbero preparando a girare il sequel di “Spice World”, il film diretto da Bob Spiers che nel 1997 proiettò la girl band britannica nel mondo del cinema: secondo quanto riferito da fonti dell’ambiente cinematografico al tabloid The Sun, nell’operazione sarebbero coinvolte Geri Halliwell, Melanie C, Mel Brown ed Emma Bunton, mentre da parte sarebbe rimasta Victoria Adams, la moglie dell’ex campione inglese David Beckham da sempre restia al ritorno in seno alla formazione.

A coordinare il progetto ci sarebbe la Ginger Spice, oggi responsabile della gestione delle attività del gruppo: “Le ragazze hanno parlato di come festeggiare la ricorrenza e stanno attivamente valutando la possibilità di realizzare un sequel in chiave ironica del loro film”, ha spiegato la gola profonda, “Hanno contattato uno sceneggiatore che sta considerando la possibilità di lavorare al progetto”.

In ogni cosa, come riferito dalla fonte consultata dalla testata d’oltremanica, il lavoro sarebbe “ancora nelle fasi iniziali, ma ci sono colloqui in corso con nomi importanti del settore, il che dimostra come il ritorno sul grande schermo sia preso molto sul serio”: per il momento, tuttavia, l’indiscrezione non è stata commentata ufficialmente dai rappresentanti del gruppo.

Le Spice Girls, con 90 milioni di copie vendute complessivamente nel corso della loro carriera, pur non essendosi mai sciolte ufficialmente, dal 2000 in poi hanno centellinato le proprie attività come gruppo: le uniche due reunion a tutti gli effetti registrate in tempi recenti risalgono alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Londra del 2012 e a un tour di tredici date - al quale però non prese parte Victoria Beckham - tenuto tra Regno Unito e Irlanda nel 2019.