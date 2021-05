Gaia, il nuovo singolo è con Sean Paul

Gaia ha scelto di collaborare con Sean Paul, artista giamaicano dal successo mondiale, che negli anni ha saputo mescolare il reggae delle origini con la dancehall, riuscendo sempre a reinventarsi e sperimentare, firmando successi mondiali come "Get Busy" e "Mad Love" e collaborando, tra gli altri, con Beyoncé, Rihanna, Bob Sinclar, Sia e Dua Lipa.

Il nuovo brano nasce a fine 2019, ad Amsterdam, durante uno degli ultimi viaggi che la cantante riesce a fare subito prima che il mondo si fermi. Baci, strade di notte, incontri per caso e desiderio di libertà: "un pezzo in cui il reggaeton caldo e potente si fonde a ipnotici richiami indiani risvegliando il desiderio di muoversi e ballare", spiega la nota diffusa sul lancio della canzone. Con il brano "Boca", in uscita il 14 maggio, Gaia torna nuovamente al portoghese, mescolandosi alla voce di Sean Paul, e canta la voglia di ricominciare a viaggiare facendosi trasportare dalle sensazioni senza preoccuparsi della destinazione: “Non è il momento giusto per pensare ai brutti giorni. Svuota la mente. Senti la vibrazione!”, spiega la cantante.

Gaia, dopo essere stata proclamata vincitrice di “Amici 19”, sta costruendo il suo percorso. Con "Cuore amaro", brano con cui ha debuttato sul palco del 71° Festival di Sanremo, si è esibita al Concerto del 1° maggio di Roma in una performance acustica scegliendo come location il MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo, uno dei musei di arte contemporanea più importanti d'Italia.