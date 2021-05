DMX, è in arrivo un album postumo

Verrà pubblicato il prossimo 28 maggio “Exodus”, l’album postumo di DMX, il rapper scomparso lo scorso 9 aprile all’età di 50 anni a causa dei postumi di un arresto cardiaco provocato da un’overdose. A darne annuncio è stato Swizz Beatz, uno dei produttori più in vista sul panorama hip hop americano che aveva prodotto le tracce andranno a comporre la tracklist del lavoro, che ha segnato il ritorno di DMX a una delle etichette più iconiche sul panorama rap mondiale, la Def Jam.

Al momento non sono state rivelate né la tracklist né l’elenco di eventuali ospiti: nelle ultime interviste rilasciate prima della sua scomparsa DMX aveva parlato di importanti featuring firmati da colleghi come Lil Wayne, Snoop Dogg, Alicia Keys, Usher, Pop Smoke - ucciso in un tragico tentativo di rapina nel febbraio dello scorso anno - e addirittura Bono degli U2, che sarebbe intervenuto in una canzone intitolata “Skyscrapers".