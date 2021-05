J-Ax mette in musica la sua esperienza dolorosa con il Covid

J-Ax pubblica "Voglio la mamma", una canzone importante per lui. "Non lo pubblico perché diventi un successo, è un pezzo che ho deciso di non dare alle radio, è una mia necessità", spiega. "E' un regalo che mi sento di fare a tutti i miei fan e a chi come me si è trovato o si trova ancora ad affrontare il male". "Voglio la mamma" racconta una storia che lo ha colpito duramente da vicino e ha messo in pericolo se stesso e la sua famiglia. Una storia come quelle di tanti italiani che si sono trovati faccia a faccia con il Covid 19. Prodotto da Roofio, il singolo ripercorre il dolore e gli interrogativi di quei giorni, segnati dalla paura e dall’incertezza su quel che sarà il domani. "Non ho più paura, sono rimasto quello che ero e mi preparo a farvi una sorpresa la settimana prossima con il pezzo più zarro della mia storia musicale che, al confronto, 'Ostia Lido' sembra 'La cura' di Franco Battiato", annuncia l'artista.