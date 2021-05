Pink ricorda quando veniva definita "l'anti Britney"

Pink è felice di vedere che qualcosa sta cambiando per le ragazze: meno rivalità e più voglia di supportarsi. Anche nel mondo della musica. In un'intervista su People, la cantante 41enne ha riflettuto su quando veniva paragonata e messa contro colleghe come Britney Spears e Christina Aguilera agli inizi delle loro carriere: "Era così ingiusto per tutte le ragazze - ha detto - Nessuna di noi voleva quello". Pink ha continuato ricordando una certa narrativa che all'epoca la dipingeva come "l'anti Britney": "Io amo Britney e lei andava in giro con il mio album. Pensavo: 'Ragazzi, io sono street punk, sono un tipo da skateboard. Questo non vuol dire essere l'anti Britney. Non voglio lottare contro nessuno".

Un buon consiglio l'aveva aiutata ad affrontare la situazione: "Una delle cose migliori che L.A. Reid (produttore musicale sotto la cui etichetta LaFace uscì il primo disco di Pink "Can't Take Me Home" nel 2000) mi ha mai detto è che l'industria musicale è grande abbastanza perché tutti vincano allo stesso tempo". E ancora: "Penso che ce la siamo cavata come meglio potevano delle ragazze di 20 anni" ha aggiunto l'artista, prima di notare che: "Ora è totalmente diverso. È bello che le ragazze sostengano le ragazze e amo vedere questo".