DMX, nell'album postumo U2, Jay-Z, Alicia Keys e altri

Finalmente sono stati svelati tutti i nomi. Il progetto si preannuncia di altissimo livello. Bono degli U2, Jay-Z, Alicia Keys, Snoop Dogg. E poi Usher, Nas e anche il figlio Exodus Simmons: sono stati svelati tutti i dettagli del disco postumo di DMX, il rapper newyorkese scomparso lo scorso 9 aprile a soli 51 anni dopo un attacco di cuore causato da un'overdose (da tempo lottava contro le dipendenze da sostanze stupefacenti).

Intitolato semplicemente "Exodus", l'album arriverà nei negozi il prossimo 28 maggio per Def Jam e includerà brani realizzati da DMX, vero nome Earl Simmons, che non pubblicava un disco di inediti dal 2012 (l'ultimo fu "Icon"), insieme al frontman degli U2, alla voce di "Young forever", a quella di "No one". Dentro anche Lil Wayne, Westside Gunn, Conway the Machine, Benny the Butcher. Bono compare in "Skyscrapers", Jay-Z in "Bath salts", con Nas. Alicia Keys in "Hold me down", Snoop Dogg in "Take control", Usher in "Letter to my son (Call your father)". Ecco la tracklist completa: