Tony Effe, ecco tutte le collaborazioni del suo album solista

Il rapper Tony Effe, membro della Dark Polo Gang, ha annunciato nel giorno del suo trentesimo compleanno la tracklist del suo primo album solista, “Untouchable”. Le collaborazioni previste hanno sorpreso e fatto felici i fan: in “Untouchable” ci saranno infatti il pioniere della musica trap mondiale Gucci Mane, il rapper multiplatino Guè Pequeno con cui Tony duetta nel brano “Escort Lover”, Lazza & Gazo nel brano “Ke lo Ke”, Wayne Santana in “Skyline”, Pyrex in “Romolo e Remo”, Tedua in “Lacrime” e Side Baby, con cui Tony aveva inciso il mixtape “Crack Musica” nel 2016, nel nuovo pezzo “Luce a Roma”. “Untouchable”, il cui titolo è un omaggio al celebre film di Brian De Palma del 1987 “The Untouchables – Gli Intoccabili”, uscirà il prossimo 4 giugno via Virgin Records/Universal Music Italia. La copertina è stata realizzata sotto la cura artistica del visionario regista di fama mondiale Anton Tammi, già dietro i videoclip e le cover dei progetti della superstar globale The Weeknd e con la supervisione dell’art director e grafico Moab aka Stole Stojmenov.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TONY $O$A (@tonyeffebaby777)