Sottotono, esce l'album "Originali"

Del nuovo album di Big Fish e Tormento sono stati annunciati i titoli dei tredici brani – sei inediti e sette di repertorio riarrangiati e rivisitati per l'occasione - che compongono la tracklist e il nome degli ospiti: Tiziano Ferro, Guè Pequeno, Marracash, Fabri Fibra, Emis Killa e Jake La Furia, Mahmood, Elodie, Coez, Stash, Luchè e Coco, infine un’emozionante strofa di Primo Brown dei Cor Veleno, scomparso nel 2016. Svelato un piccolo segreto di “Mastroianni”, il singolo del loro ritorno, ovvero la partecipazione di Elisa ed Elodie, che impreziosiscono con le loro voci il ritornello e il bridge. Il disco vedrà la luce il prossimo 4 giugno.

Così Fish e Tormento descrivono il disco: “Più che di una scintilla che ha riacceso un fuoco, questa ripartenza è frutto di una linfa vitale che non ha mai smesso di scorrerci sottopelle e, quando è riemersa, abbiamo subito capito che era come se questi vent'anni non fossero mai passati. Sottotono per noi sono più di una parte di carriera. È il nostro primo amore per la musica, è una famiglia, è un mondo di ricordi che nessun incidente di percorso e nessuna rottura temporanea ha potuto scalfire”.