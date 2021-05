Rihanna e A$AP Rocky sono innamorati come non mai

Che Rihanna e A$AP Rocky fossero una coppia lo si era capito da tempo, ma finalmente uno dei due si è esposto. Il rapper ha ufficializzato la relazione con la cantante in un'intervista su GQ Usa. Il giornalista ha scritto: "Non appena ho menzionato Rihanna, lui [A$AP Rocky] ha cominciato a illuminarsi come un teenager la cui cotta ha appena accettato il suo invito al ballo. Potevo praticamente sentire gli angeli cantare". A questo punto la parola è passata allo stesso A$AP Rocky, che in un virgolettato ha definito Rihanna: "L'amore della mia vita. La mia signora".

A$AP Rocky ha anche commentato il viaggio fatto insieme sull'isola di Barbados nelle Feste di Natale del 2020. Robyn Rihanna Fenty è nata proprio lì, così come il padre del rapper che poi si è trasferito negli Stati Uniti: "È stato come tornare a casa. È stato pazzesco. Ho sempre immaginato com'era per mio papà, prima che venisse in America. Ho potuto visitare tutti questi posti e, credici o meno, c'era qualcosa di nostalgico. Straniero ma familiare".