Annalisa e Federico Rossi insieme in "Movimento lento"

Annalisa ha scelto "Movimento lento" come nuovo singolo estratto da "Nuda10", riedizione del suo ultimo album in studio uscita a marzo. Da oggi, venerdì 28 maggio, è disponibile anche un'inedita versione della canzone realizzata in duetto con Federico Rossi. "'Movimento lento' è un pezzo divertente, che porta a ballare e a far muovere la testa - spiega la cantante - È un brano in cui sono presenti moltissime immagini cinematografiche, fotografie che nell’immaginario diventano dei veri e propri quadri. Inoltre, la collaborazione con Merk and Kremont e la sintonia immediata che si è creata, davvero naturale, ha fatto sì che la storia raccontata nel singolo fosse perfettamente congruente con il suo suono."

A proposito di questa collab, Fede racconta: "Conosco Annalisa da tempo, c’è un grande rispetto tra noi. Dopo 5 anni dalla collaborazione in 'Tutto per una ragione', ho voluto partecipare al suo progetto per condividere un nuovo tassello del nostro percorso insieme. Entrambi cambiati e con un’attitudine diversa, ma con la stessa voglia di fare musica che possa emozionare. 'Movimento lento' per me è l'ultimo ballo prima che la notte finisca, l'ultima canzone della serata che rappresenta allo stesso tempo un nuovo inizio, vissuto con la spensieratezza di chi guarda avanti e con la consapevolezza di essersi divertiti. Poi si vedrà."