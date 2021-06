Emma e Loredana Bertè, un duetto da sogno

"Attenzione: questo non è un classico pezzo estivo. Questa canzone per me è un pezzo di storia, la mia! Sono onorata e orgogliosa di sganciare questo missile insieme alla mia mamma rock". Emma Marrone annuncia sui social l'arrivo del nuovo singolo "Che sogno incredibile" con Loredana Bertè che esce il 4 giugno. E Loredana risponde: "Dopo tanti anni, per la prima volta una collaborazione su un inedito con la mia bimba rock". Non si sono mai cimentate in un brano inedito insieme. Recentemente Emma ha annunciato a sorpresa l’uscita di un nuovo disco, il suo primo Best of, intitolato "Best of me", in uscita a giugno mentre Loredana è stata la protagonista di un feat con Giordana Angi in "Tuttapposto".

