BTS, in arrivo un nuovo album

Stando a quanto riportato dal media sudcoreano SPO TV News, dopo avere pubblicato lo scorso mese di maggio il singolo "Butter", i BTS sono in procinto di tornare a pubblicare nuova musica già il mese prossimo. L'appuntamento con il nuovo album delle stelle del K-pop è fissato per il 9 luglio. L'ufficialità dell'uscita del nuovo disco al momento non è stata confermata dalla loro label discografica, la Big Hit Music, questa infatti non ha ancora confermato né smentito la notizia. In una dichiarazione a Newsen, l'etichetta ha dichiarato solamente che "rivelerà i piani dei nostri artisti dopo che saranno stati finalizzati".

Se la notizia lanciata dal media coreano dovesse rispondere al vero, il prossimo disco giungerebbe a neppure un anno dalla pubblicazione di "Be", disco uscito nel novembre del 2020. La casa discografica dei ragazzi sudcoreani non rimane comunque con le mani in mano a girarsi i pollici: il 16 giugno, darà infatti alle stampe la terza compilation del gruppo in lingua giapponese, "BTS, The Best".