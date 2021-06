Doja Cat, nel nuovo album anche Ariana Grande e The Weeknd

Doja Cat ha svelato la tracklist del suo nuovo disco intitolato "Planet Her", in uscita venerdì 25 giugno. Il progetto è formato da 14 canzoni, compresi i feat con Young Thug, Yuh, Ariana Grande, The Weeknd, JID e SZA. Doja Cat, pseudonimo di Amala Ratna Zandile Dlamini, è una cantante, rapper e produttrice discografica statunitense. Ha esordito nel mondo della musica nel 2014 con l'EP Purrr!, trainato dal singolo So High

Ecco la tracklist completa:

1. ‘Woman’

2. ‘Naked’

3. ‘Pay Day (feat. Young Thug)’

4. ‘Get Into It (Yuh)’

5. ‘Need To Know’

6. ‘I Don’t Do Drugs (feat. Ariana Grande)’

7. ‘Love To Dream’

8. ‘You Right (with The Weeknd)’

9. ‘Been Like This’

10. ‘Options (feat. JID)’

11. ‘Ain’t Shit’

12. ‘Imagine’

13. ‘Alone’

14. ‘Kiss Me More (feat. SZA)’

Non è la prima volta che Doja collabora con Ariana Grande e The Weeknd. Ha cantato con loro rispettivamente nei remix di "34+35" e "In Your Eyes".