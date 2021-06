Marco Mengoni è tornato e canterà negli stadi

Marco Mengoni è tornato: il 18 giugno esce il nuovo singolo “Ma stasera”, che, a partire dal 21 giugno sarà accompagnato anche da un video realizzato in Sardegna, nello scenario de La Maddalena, con la regia di Roberto Ortu. Il testo del brano è stato scritto dallo stesso Marco insieme a Davide Petrella, mentre la musica è a cura di F. Catitti, F. Abbate e D. Petrella. Per la produzione, il musicista di Ronciglione ha scelto di collaborare con il dj/producer Tino Piontek, in arte Purple Disco Machine, che per la prima volta produce un brano di un artista italiano. Il singolo sarà disponibile anche in Audio Spaziale con Dolby Atmos su Apple Music. Il secondo annuncio di giornata di Marco Mengoni riguarda il suo approdo in concerto negli stadi. Due live che lo vedranno protagonista nel 'Marco negli stadi' il 19 giugno 2022 allo Stadio Meazza di Milano e il 22 giugno 2022 allo Stadio Olimpico di Roma.

"Ma stasera" tiene il tempo, questa strada parte da qui. In piedi sui pedali, San Siro, Olimpico...arrivo!#MaStasera #MarcoNegliStadi pic.twitter.com/xwQTFXm17h — Marco Mengoni (@mengonimarco) June 16, 2021