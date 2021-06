Avril Lavigne debutta su TikTok

Non poteva che debuttare su TikTok con le note di quello che ancora oggi resta il suo brano più famoso, “Sk8er Boi”, incluso nell’album “Let Ho” uscito ormai quasi vent’anni fa, Avril Lavigne, la star canadese classe 1984 che starebbe lavorando in queste settimane a nuove canzoni per un ulteriore disco di inediti da pubblicare nel corso dell’anno come ideale seguito di “Head Above Water” del 2019: per la clip postata sul suo account ufficiale l’artista di Belleville, Ontario, si è però concessa un ospite davvero speciale. A materializzarsi al suo posto in cima all’half-pipe dalla quale la cantante stava facendo il lip synch del suo primo successo è arrivato nientemeno che Tony Hawk: nato a San Diego, in California, 53 anni fa, Hawk è considerato uno dei più grandi skater di sempre.