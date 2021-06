Maneskin, in Lettonia c'è una pubblicità con i loro sosia

I Maneskin pubblicizzano una mozzarella in Lettonia? No, però i giovani che compaiono in una pubblicità ricordano da vicino i componenti della band che ha trionfato a Sanremo e all'Eurovision. Se la versione lettone di Damiano David ricorda molto vagamente il frontman del gruppo, più fedeli agli originali sono le copie di Ethan Torchio. Victoria De Angelis e Thomas Raggi. L'immagine con i finti Maneskin è stata usata per promuovere e raccontare l’italianità di due tra i prodotti più tipici italiani: la mozzarella e la pizza. Peccato che sia tutto un mega-fake, realizzato ad opera di un'azienda lettone produttrice di formaggi. "Tik labi kā Itālijā! Formagia mocarellas siers padara visu labāku!.... pat saldētu picu", recita la scritta dell’immagine - riportata più sopra e che vede dei ragazzi, simili ai membri del gruppo romano, pronti a mangiare una pizza - che in italiano significa: “Buona come in Italia! La mozzarella Formagia rende tutto più buono!… Anche la pizza surgelata”.

HELP NOT THIS LATVIAN CHEESE COMMERCIAL ‘AS GOOD AS IN ITALY’ pic.twitter.com/NV1OneCKNL — lana :) (@escstan) June 21, 2021