Christina Aguilera difende Britney Spears: "Merita libertà"

Christina Aguilera ha scritto una lunga dichiarazione per mostrare il suo sostegno a Britney Spears, dopo la testimonianza di quest'ultima nel caso in cui chiede la fine della tutela personale e amministrativa su di lei, che è nelle mani del padre Jamie Spears dal 2008. Le due artiste hanno iniziato le loro carriere insieme nel cast di The All-New Mickey Mouse Club nel 1993 e hanno pubblicato i rispettivi album d'esordio - entrambi di grandissimo successo - nello stesso anno, il 1999. Sono salite insieme sul palco degli MTV Video Music Awards 2000 per presentare un premio e ci sono tornate nel 2003 per la performance con Madonna, che fa ormai parte della storia dei VMAs.

Questo il messaggio della collega:

"Negli ultimi giorni ho pensato a Britney e a tutto ciò che sta passando. È inaccettabile che ogni donna, o ogni umano, che vuole avere il controllo del proprio destino non possa vivere la vita come desidera. Essere silenziati, ignorati, bullizzati o vedere negato il supporto da coloro che ti sono 'vicini' è la cosa più impoverente, devastante e umiliante. Il danno mentale ed emotivo che questo può fare allo spirito umano non è una cosa da prendere alla leggera. Ogni donna ha il diritto di possedere il proprio corpo, il proprio sistema riproduttivo, la propria privacy, il proprio spazio, la propria guarigione e la propria felicità.

Anche se non sono dietro le porte chiuse di questa stratificata e personale ma anche pubblica conversazione. Tutto ciò che posso fare è condividere ciò che penso dal mio cuore su ciò che ho sentito, letto e visto attraverso i media. La convinzione e disperazione di questa richiesta per la libertà mi porta a credere che questa persona che una volta conoscevo sta vivendo senza compassione o decenza da parte di coloro in controllo. A una donna che ha lavorato sotto condizioni e pressini inimmaginabili, prometto che lei merita tutta la libertà possibile per vivere la più felice delle vite. Il mio cuore è con Britney. Lei merita tutto il VERO amore e supporto del mondo".