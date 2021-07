Pamela Prati ha scritto un tormentone estivo

La storica primadonna della compagnia del Bagaglino tra gli Anni '90 e Duemila, Pamela Prati, ha appena pubblicato una nuova canzone: "L'estate è adesso". Con tanto di videoclip, girato a Sabaudia, località del litorale laziale. La showgirl balla con i capelli al vento su una decappotabile, beve cocktail in spiaggia, lascia che le onde bagnino i suoi vestitini trasparenti. "Un bagno a mezzanotte / beviamo un altro cocktail / anche la luna è con noi / Sardegna vera / l'isola che non c'era / aspetta una sirena / metti una storia se vuoi / cadrà una pioggia di like", canta su sonorità reggaeton - il testo l'ha scritto lei insieme a Daniele Piovani, Massimo Tornese e Domenico Di Puorto. "Il titolo 'L'estate è adesso' è per me molto importante perché rappresenta la voglia di vivere serenamente che tutti desideriamo in questo momento - ci tiene a far sapere la Prati - con la mia energia e la mia ironia ho voluto regalare attraverso questa canzone un momento di spensieratezza e di gioia a tutto il mio pubblico".