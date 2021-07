Chris Brown è stato denunciato dalla sua ex governante

Chris Brown è sempre in mezzo ai guai. A denunciarlo ora è la sua ex governante che gli ha fatto causa dopo essere stata presumibilmente attaccata dal di lui cane. La donna, le cui generalità non sono state specificate, afferma che lo scorso mese di dicembre è stata assalita da Hades, il pastore del Caucaso di proprietà del 32enne musicista statunitense, mentre stava espletando alle sue mansioni nella casa di Brown in California.

I documenti venuti in possesso da TMZ affermano che la donna sostiene che stava portando fuori la spazzatura quando il cane l'ha improvvisamente aggredita, ferendola a morsi al viso, alle braccia e al corpo. Pare inoltre che Brown e alcuni suoi amici fossero in casa, ma nessuno è uscito per aiutarla quando si è verificato l'incidente.

Una volta trovata la donna Brown pare abbia detto al suo gruppo di compagni di prendere i suoi cani e lasciare la proprietà prima dell'arrivo di polizia e paramedici. La donna ha inoltre dichiarato che il musicista ha risposto in maniera evasiva e fuorviante riguardo l'accaduto alle domande postegli delle forze dell'ordine. Stando a quanto viene riportato, qualche settimana più tardi Hades è stato soppresso dal personale che si occupa degli animali dell'ufficio dello sceriffo della contea di Humboldt poiché ha ritenuto che il cane fosse pericoloso. L'ex governante sostiene anche di aver dovuto ricorrere a un lungo intervento chirurgico per avere salva la vita e ora procede con una causa per gravi danni. Al momento Chris Brown non ha espresso alcuna dichiarazione sull'accaduto.