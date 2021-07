Emma in lingerie per festeggiare l'Italia

Proprio come Sabrina Ferilli, che nel 2001 per festeggiare lo scudetto vinto dalla Roma si spogliò di fronte al milione di tifosi giallorossi radunati al Circo Massimo, restando in bikini. Anche Emma lo fa, ma questa volta per la vittoria agli Europei. È la stessa cantautrice salentina a richiamare il paragone con l'attrice romana. Per festeggiare il trionfo dell'Italia agli Europei 2020 Emma ha pubblicato nel bel mezzo delle celebrazioni azzurre una foto sul suo account Instagram ufficiale che la ritrae in lingerie, mutandine e reggiseno, di fronte allo specchio. "Come la grande Ferilli. Forza azzurri. La coppa è nostra", ha scritto la cantante.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown)