Raffaella Carrà, in arrivo un musical con le sue canzoni

Un musical dedicato a un'icona senza tempo. Il prossimo anno debutterà in contemporanea in più Paesi del mondo un musical italiano con le hit di Raffaella Carrà che, secondo quanto riportato in un comunicato stampa, “racconterà una gioiosa storia d’amore, di emancipazione e di riscatto sociale ambientato negli anni 70”.

Lo spettacolo, “con il filo conduttore delle musiche e delle canzoni” della showgirl - venuta a mancare all’età di 78 anni lo scorso 5 luglio -, sarà prodotto da Valeria Arzenton, fondatrice del gruppo Zed Live, che proprio pochi giorni fa aveva raggiunto un accordo per trasformare in musical il film “Ballo Ballo - Explota Explota”, prodotto nel 2020 dalla casa di produzione cinematografica spagnola/uruguaiana Tornasol SL. Stando a quanto riferito dalla nota stampa, “Ballo Ballo - Explota Explota Musical” prevede il coinvolgimento di primarie società di produzione italiane, spagnole ed olandesi (tra cui Tornasol SL, Sunset Ent SL, Mas Srl, Dreamcatcher BV) e debutterà in contemporanea in più stati nel 2022.