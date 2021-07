Kanye West , svelata la data di uscita di "Donda"

In una pubblicità delle cuffiette Beats by Dre, trasmessa alla TV statunitense durante la gara 6 delle finali NBA, Kanye West ha annunciato la data d'uscita del suo più volte annunciato e rimandato, e molto atteso nuovo album, "Donda". Qui sotto potete vedere lo spot. La protagonista è la velocista Sha’Carri Richardson, "la donna più veloce d'America": è detentrice dei record mondiali under 20 sui 100 e 200 metri piani, entrambe ottenute nel 2019 rispettivamente con i tempi di 10"75 e 22"17. L'ultimo album di studio di Kanye West è "Jesus is King", pubblicato nel 2019. "Donda" era stato annunciato per il luglio del 2020, ma l'uscita non ebbe luogo. Uscì invece un singolo con Travis Scott, "Wash up the blood". La nuova fatica dell'artista è prevista venerdì 23 luglio.