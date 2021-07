Maneskin, minacce di morte alla fidanzata di Damiano

“Ti odio, sei una tr** che merita di morire nel peggiore dei modi”. Giorgia Soleri ha pubblicato nelle sue storie Instagram uno dei tanti messaggi che quotidianamente riceve da hater, i quali non risparmiano toni e parole forti nei suoi confronti. La modella, da anni fidanzata con Damiano David dei Maneskin, si è sfogata sui social, spiegando che tuttavia esistono anche belle persone e dimostrazioni d'affetto: "E anche oggi, la gente ce la fa domani. Riassunto chiaro e diretto dell’odio che ricevo quotidianamente (ma ricevo anche dei messaggi meravigliosi e delle parole di affetto incredibili, bisogna dirlo che è pieno di cuori di panna, non sono tutti stron**). Me ne vado a dormire va, che stanotte ore di sonno due a dir tanto".