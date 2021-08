Rihanna e A$AP Rocky, dieci ore in studio insieme

Rihanna e A$AP Rocky stanno lavorando su qualche cosa di speciale. Just Jared riporta che la coppia di musicisti è stata vista uscire dagli Electric Lady Studios di New York, dopo aver trascorso quasi dieci ore in studio di registrazione a fare musica insieme. Questa non è la prima volta che i due fanno notizia per una potenziale collaborazione musicale in arrivo: poco tempo fa sono stati avvistati mentre giravano un videoclip insieme nel Bronx a New York. Non si sa esattamente a che progetto stiano lavorando, per quanto riguarda il videoclip si vocifera che sia per il nuovo disco di A$AP Rocky. Però a scompigliare le carte arrivano ora queste nuove notizie. L'unica cosa certa, per ora, è che Robyn Rihanna Fenty e Rakim Athelaston Mayers (i veri nomi dei due artisti) sono stati amici e collaboratori per anni e ora sono più innamorati che mai.