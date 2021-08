J-Ax annuncia il nuovo album

J-Ax, nel giorno del suo compleanno, annuncia a sorpresa un nuovo album. Si intitola "Surreale" e uscirà il 27 agosto. Il disco fa seguito a "Jaxonville", l'album pubblicato "in segreto" dall'ex Articolo 31 su SoundCloud lo scorso anno. In segreto tra virgolette perché dopo aver caricato le tracce del disco, dalle sonorità punk rock, sulla piattaforma di streaming, il rapper ha cominciato a far circolare il link tra amici, colleghi e fan: "Ha raggiunto 1 milione di streaming senza mai averlo pubblicato da nessuna parte", festeggia oggi. "Surreale" è molto più di un album. Si tratta, come spiega Ax, di un "mega expansion pack" del suo ultimo disco ufficiale, "ReAle", uscito all'inizio del 2020: il cofanetto includerà oltre al disco dello scorso anno e alla versione fisica di "Jaxonville" anche un album nuovo di zecca, intitolato proprio "Surreale".