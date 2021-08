I BTS hanno cancellato il loro tour mondiale

Il "Map of the Soul World Tour" dei BTS si sarebbe dovuto tenere inizialmente lo scorso aprile ma, a causa della diffusione del Covid-19, è stato più volte rimandato. Ora, purtroppo, è stata ufficializzata la brutta notizia: la tournée è stata definitivamente cancellata. L'annuncio è stato confermato dalla label dei Bangtan Boys, la Big Hit Music, tramite la piattaforma web coreana Weverse. "La nostra compagnia ha lavorato duramente per riprendere i preparativi per il BTS Map of the Soul World Tour, sapendo che tutti i fan lo stavano aspettando con impazienza e a lungo - si legge nel comunicato - Ciò nonostante, a causa di circostanze mutevoli al di fuori del nostro controllo, è diventato difficile riprendere le esibizioni con la stessa scala e la stessa tempistica pianificata in precedenza. Pertanto dobbiamo annunciare la cancellazione del BTS Map of the Soul World Tour. (...) Le nostre sincere scuse a tutti i fan che hanno aspettato la ripresa della tournée."