Fedez si mostra con un costume alla Borat

Fedez e Luis Sal, con il quale conduce il podcast "Muschio Selvaggio", in vacanza in Sardegna hanno deciso di prendersi in giro indossando l'iconico costume verde lime del film "Borat", interpretato da Sacha Baron Cohen. Un abito iconico e ovviamente imbarazzante. La foto a bordo piscina pubblicata su Instagram è diventata subito virale, attirando anche i commenti ironici della moglie di Fedez Chiara Ferragni e quelli maliziosi di alcuni utenti, che non hanno saputo resistere alla tentazione di zoomare.

