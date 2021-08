Ed Sheeran ha regalato a Elton John un pene di marmo gigante

Elton John ha ricevuto un regalo decisamente "fuori dal comune" da parte dell’amico Ed Sheeran. Il giovane cantautore britannico infatti ha fatto recapitare al collega un "gigantesco pene in marmo", in occasione del suo 74esimo compleanno, lo scorso marzo. "Per il mio compleanno, quest’anno, Ed mi ha regalato un gigantesco pene in marmo", ha dichiarato allo show radiofonico australiano Carrie & Tommy Show.

"Non so perché abbia scelto proprio questo regalo. È veramente grande, è fatto benissimo… in fondo lo capisco: cosa regaleresti a un uomo che ha già tutto?". Elton e il marito David Furnish hanno fatto fatica a trovare una giusta collocazione al soprammobile, soprattutto per nasconderlo ai figli, Zachary, 10 anni, e Elijah, 8. "È nascosto in un’area della casa in cui non possono vederlo!", ha sorriso John. La statua di marmo non è il primo regalo a "tema pene" che ha ricevuto Elton John. Nel 2017, la voce di "Tiny Dancer" ha raccontano che Eminem gli aveva regalato un paio di anelli per il pene tempestati di diamanti.