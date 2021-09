Sole, cuore amore: che fine ha fatto Valeria Rossi?

"Tre parole”: tutti almeno una volta l'hanno cantata. Un tormentone che vent'anni fa arrivò primo in classifica, fu il secondo singolo più venduto dell'anno e lanciò la romana Valeria Rossi, che vinse il premio rivelazione dell'anno al Festivalbar. Qualche mese dopo, a ottobre, uscì un album, "Ricordatevi dei fiori": non andò altrettanto bene, si fermò al 28° posto della classifica e la carriera di Valeria Rossi si arenò. Su Repubblica è uscita una lunga intervista alla cantante, che ricostruisce cosa successe quell'estate e dopo:

"Ero un'autrice non una performer, non avevo alcuna esperienza dei meccanismi di show business, era tutto nuovo per me. Ero ovviamente contenta all'inizio, molto sorpresa ma anche molto divertita da quello che stava accadendo. Capii abbastanza presto che tutto stava prendendo dimensioni anomale e capii che se non stavo attenta avrei perso completamente il controllo su me stessa e sulla mia vita. Tutto durò due anni, piuttosto rocamboleschi dal punto di vista professionale. Perché alla fin fine era una professione inventata, anzi è difficile anche chiamarla professione, io ero un'autrice e sapevo ben poco di palcoscenici".

E ora? "Ho ripreso i libri della prima laurea, in diritto, ho fatto un concorso e sono stata assunta come ufficiale dello stato civile, redigo gli atti che afferiscono ai mutamenti di status delle persone. Ogni giorno ho a che fare con le vite delle persone, avevo voglia di andare nella pratica, nel concreto. E ora sto facendo una formazione specifica, in counseling a mediazione corporea".