Shakira balla con i figli: il video è virale

Shakira ha postato un video in cui si diverte a ballare con i figli avuti con il calciatore Gerard Piqué. Insieme alla famosa mamma si sono scatenati sulla hit di J. Balvin "In Da Getto". "In Da Getto con i miei nuovi ballerini" ha scritto nella didascalia. "Grazie regina" ha commentato l'artista nato in Colombia come la cantante. Shakira e Gerard Piqué, che gioca per il Barcellona, sono una coppia dal 2011. Si sono conosciuti nel 2010, quando lui era comparso nel video di "Waka Waka", inno dei Mondiali di Calcio di quell'anno.

