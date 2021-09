Lana Del Rey annuncia l’uscita dell’album "Blue banister"

Dopo aver avvertito i fan con un post sui social nei giorni scorsi che il suo nuovo singolo “Arcadia” sarebbe stato pubblicato a breve, Lana Del Rey non solo ha reso disponibile all’ascolto la canzone e ha anche rivelato la data di uscita del suo prossimo album. Come successore di "Chemtrails over the country club”, arrivato sui mercati lo scorso 19 marzo, l’artista newyorkese aveva annunciato un nuovo disco intitolato "Rock candy sweet”, di cui ad aprile aveva cambiato il titolo in "Blue banisters” e aveva comunicato come data di pubblicazione il 4 luglio. Nel giorno in cui negli Stati Uniti si festeggia il Giorno dell’Indipendenza, però, l’album non ha visto la luce. Pubblicando il nuovo singolo “Arcadia” - scritto e prodotto con Drew Erickson - e il relativo video diretto dalla stessa 36enne cantautrice, la voce di “Blue jeans” ha fatto sapere che la sua prossima prova sulla lunga distanza uscirà il 22 ottobre.