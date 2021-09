Dani Faiv: il nuovo singolo è "Luna nera"

Dopo il brano della rinascita "Anno Zero" pubblicato a luglio, Dani Faiv è pronto a rilasciare nuova musica: venerdì 24 settembre, infatti, uscirà il singolo inedito "Luna nera". Il titolo della canzone è stato anticipato sui social dal rapper spezzino con un freestyle per intrattenere i fan in attesa della nuova traccia: "Fiume in piena, no, non posso restringerlo / Lamentela il tuo solito jingle, bro / Sono in vena come un tossico libero / 'Luna nera' il mio prossimo singolo". Prodotta da Strage, “Luna Nera” si allontana dall’hardcore del brano precedente “Anno Zero”, attingendo da un diverso tappeto sonoro. Con un flow fluido e scorrevole, Dani Faiv dimostra ancora una volta le sue grandi abilità da rapper, firmando un testo ricco di citazioni, analogie e riferimenti alla società contemporanea.

