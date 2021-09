Ghali: "Mi prendevano in giro per come mi vestivo, ma poi..."

Ghali, il rapper milanese di origini tunisine salito alla ribalta con successi come "Cara Italia", entra la moda. Con i grossi marchi Ghali ha avuto a che fare sin dagli esordi: nel 2017, dopo l'uscita del suo disco di debutto, si ritrovò a sfilare sulle passerelle della Milano Fashion Week, ripetendo l'esperienza anche successivamente. Ora, però, il rapper sui social fa sapere di essere prossimo a lanciare una linea di abbigliamento tutta sua. "Mi prendevano in giro per la visione e per come mi vestivo anche se poi negli anni tutti ricalcavano i miei passi. Oggi indosso dei vestiti disegnati da me e tra una settimana sarà roba di tutti", ha scritto Ghali in un tweet pubblicato sul suo account ufficiale. E ancora: "Quando ti senti sbagliato probabilmente stai interpretando male la tua unicità". Negli scorsi giorni il rapper aveva pubblicato sul suo account Instagram ufficiale una foto che ritraeva una felpa con su stampato: "United colors of Ghali". Nell'immagine aveva taggato l'azienda di abbigliamento Benetton.

