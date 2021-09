Elodie da urlo: show e omaggio a Raffaella Carrà

Una straordinaria Elodie, in diretta tv durante la prima delle serate di "Da Grande", il nuovo show condotto da Alessandro Cattelan, ha ballato e cantato sulle note di alcuni dei più grandi successi dell’indimenticabile Raffaella Carrà, regalando un’esibizione unica. La giovane artista romana ha cantato e ballato un medley di alcune delle più belle canzoni della grande Raffaella: da “Tuca Tuca”, ballato in compagnia di Alessandro Cattelan, passando per un altro indimenticabile brano come “Pedro”. Il medley ha continuato poi con un altro successo della Raffaella nazionale dal titolo “A far l’amore comincia tu”, storico pezzo remixato poi dal Dj Bob Sinclar. Anche l'outfit ha stregato il pubblico. Elodie inoltre ha annunciato l'uscita del suo nuovo singolo “Vertigine”, ascoltabile dal 24 settembre.

