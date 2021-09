Maneskin, il cantante Damiano nudo sui social

Istantanee che stanno facendo il giro del web, regalando gioie a tutte le fans e non solo. Il leader dei Maneskin Damiano David ha pubblicato sul proprio profilo Instagram ufficiale una serie di foto che lo ritraggono completamente nudo, con solo un pallone da basket a coprire le parti intime. La voce del gruppo di “Zitti e buoni” ha ricevuto, sempre via social, l’approvazione dei compagni di gruppo: “Hoooot!!” dalla bassista Victoria De Angelis e “Spacchi” dal chitarrista Thomas Raggi. La scorsa settimana era toccato alla bassista Victoria De Angelis giocare pubblicamente sul nude look, apparendo sul palco del Nova Rock Festival di Vienna, in Austria, con una maglietta trasparente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Damiano David/Måneskin (@ykaaar)