Shakira è stata attaccata dai cinghiali

Shakira, famosa per hit come "Hips don't lie", "She wolf" e "Waka waka", ha raccontato sulle sue storie Instagram di essere stata attaccata da un gruppo di cinghiali. In Italia? No: in un parco di Barcellona. La cantante ha fatto sapere che gli animali hanno distrutto tutto quello che lei aveva con sé. La paura è stata tanta: insieme a Shakira c'era anche il figlioletto di 8 anni, che ha assistito all'aggressione. "Hanno preso la mia borsa e se la sono portata nella foresta. Dentro c'era anche il mio telefono. Hanno distrutto tutto", ha raccontato Shakira, che nel 2012 aveva fatto sapere ai fan di essere sopravvissuta ad un attacco di un leone marino. La popstar non ha riportato ferite.