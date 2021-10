A$AP Rocky si esibirà in Italia

Grandi notizie per gli amanti del rap: A$AP Rocky sarà in concerto in Italia la prossima estate. L'artista 33enne salirà sul palco del festival Firenze Rocks 2022 sabato 18 giugno. Dopo di lui si esibiranno i Red Hot Chili Peppers, headliner della giornata. A$AP Rocky è uno dei rapper più famosi e amati in America. Se in Italia la sua fama è stata finora limitata, da qualche tempo il suo nome è arrivato al centro del gossip per un flirt con Rihanna. La sua vita cambia nel 2007, quando si unisce alla crew A$AP Mob, fondata da A$AP Yams. L’acronimo utilizzato da tutti i rapper del collettivo ha diversi significati: Always Strive and Prosper (lottare e avere successo); Acronym Symbolizing Any Purpose (Acronimo che simboleggia qualsiasi cosa); As Soos as Possible (Il più presgto possibile). Da quel momento ha iniziato a sfornare musica e a scalare le classifiche.