Kim Kardashian su Kanye: "Ho sposato il miglior rapper di tutti i tempi"

Kim Kardashian è stata ospite al “Saturday Night Live”. Appena è entrata in scena, l’imprenditrice, modella e showgirl americana ha fatto un monologo durante cui ha toccato diversi temi. Tra le sue affermazioni: "Ho sposato il miglior rapper di tutti i tempi. Non solo, è l'uomo nero più ricco d'America. Un talentuoso genio che mi ha dato quattro figli incredibili". Voi siete d'accordo Kanye è davvero il più grade di tutti? Kanye e Kim hanno trascorso molto tempo insieme ultimamente in occasione dell’uscita di “Donda” e ora stanno anche lavorando per riconciliare la loro relazione e vivere serenamente dopo alcuni momenti burrascosi di separazione. Il rapper si è recato a New York con sua moglie e, a quanto pare, l'ha persino aiutata a scrivere il suo monologo per lo show.