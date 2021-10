Pink è l'artista donna più suonata in Gran Bretagna nel 21° secolo

Pink è stata nominata l'artista donna più suonata in Gran Bretagna del ventunesimo secolo. In vista del National Album Day che cade il prossimo sabato, e punta il proprio focus sulle donne, la società di licenze musicali PPL ha elaborato i dati sull'utilizzo della musica nelle trasmissioni radiofoniche e sui canali televisivi del Regno Unito per compilare una classifica delle venti migliori musiciste. Come detto, al primo posto si è insediata Pink, seguita da Madonna, e, via via, Katy Perry, Rihanna, Lady Gaga, Adele, Beyoncé, Kylie Minogue, le Little Mix e la scomparsa Whitney Houston a completare la top ten.