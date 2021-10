Rocco Hunt ha annunciato il suo nuovo album

Il prossimo 5 novembre Rocco Hunt pubblicherà il nuovo album - il quinto della sua carriera - intitolato "Rivoluzione". Nel progetto convivono le due anime dell'artista: quella rap più dura che affronta temi sociali e quella pop con cui Rocco si diverte a sperimentare. Di seguito si può vedere la cover di "Rivoluzione", realizzata da Jorit, street artist che opera principalmente a Napoli e che con la sua Human Tribe si è fatto conoscere in tutto il mondo.

"Chi come me è cresciuto ai bordi di periferia sa bene cosa significa non essere presi in considerazione - scrive Rocco Hunt su Instagram - così, giorno dopo giorno, una fiamma di speranza viene alimentata dalla fame e dalla voglia di farsi ascoltare. Quando una di queste voci riesce a far sentire al mondo la sua storia e a far rumore, è proprio li che comincia la Rivoluzione. Le cicatrici che portiamo sono la conseguenza di ciò che abbiamo vissuto, le accettiamo, impariamo a conviverci, fanno parte di noi. Grazie Jorit, tutto questo rappresenta la mia, la tua, la nostra voglia di riscatto. Quella di tutti quei ragazzi di periferia che si sono sempre sentiti ultimi." "Rivoluzione" conterrà 15 tracce e diversi featuring.