Drake ha ricevuto un regalo speciale

Drake ha compiuto 35 anni lo scorso 24 ottobre e per l'occasione ha ricevuto un regalo speciale. Il suo co-manager e amico Future The Prince gli ha regalato una Rolls-Royce modello Phantom. Si tratta di un auto di super lusso, ma che per il rapper non è preziosa tanto per il valore in sé, quanto per il fatto che gli ricorda quando non era ancora famoso.

Ha mostrato il dono su Instagram, pubblicando un video a bordo dell'auto girato 14 anni fa e una foto scattata vicino alla stessa macchina alla sua recente festa di compleanno. "Affittavamo questa Rolls Royce Phantom per convincere le persone in città che eravamo destinati a farcela. Usavo mettere insieme 5mila dollari al mese in qualche modo per mantenere le apparenze".