Mariah Carey ha preso a mazzate delle zucche

Ad ottobre le persone attendono la fine dei festeggiamenti di Halloween per poter iniziare con quelli natalizi, a dare il via alle festività invernali ovviamente non poteva che essere Mariah Carey che quest'anno ha condiviso un video sul profilo Instagram che conta più di dieci milioni di follower. Il filmato vede l'artista, vestita con un lungo abito rosso, entrare in casa per distruggere una zucca con una mazza dando così ufficialmente il via al periodo natalizio, in sottofondo immancabile "All I Want For Christmas Is You". Era il 29 ottobre 1994 quando Mariah Carey pubblicava il singolo che avrebbe cambiato per sempre la storia della musica pop. "All I Want For Christimas Is You" negli anni è diventata una delle canzoni più amate e di successo di sempre rivelandosi un vero e proprio fenomeno mediatico.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mariah Carey (@mariahcarey)