Guè Pequeno ha annunciato un concerto esclusivo

Guè Pequeno torna al live. Dopo la pubblicazione di "Mr. Fini" (2020) e di "Fastlife 4" (2021), la pandemia non ha dato modo a tanti artisti, così come al rapper stesso, di esibirsi davanti al proprio pubblico per presentare gli ultimi progetti discografici pubblicati. Ora, a sorpresa, Guè ha annunciato un concerto-evento al Fabrique di Milano, con una scaletta speciale.

Il prossimo 20 dicembre 2021, infatti, in questo tempio della musica per la città meneghina prenderà vita un live che affiancherà alle hit del repertorio anche brani inediti, tracce rare e brani ormai diventati culto. Un evento imperdibile per i fan che da tempo lo seguono, ma anche per gli amanti della musica e del rap con la voglia di trascorrere una serata ad alto livello di energia. “Hits, rarities & new songs”, ha scritto Guè Pequeno sul suo account di Instagram, rivelando anche la locandina dell’evento con una grafica stilizzata che riprende le singole lettere del suo nome d’arte.