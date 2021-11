Mariah Carey farà uno spettacolo di Natale

Dopo aver conquistato la vetta della classifica dei migliori brani natalizi, Mariah Carey si prepara ora per portare un nuova ventata di musica, pop e magia. Nelle scorse ore l'artista ha pubblicato il trailer del suo nuovo spettacolo sul profilo Instagram che conta più di dieci milioni di follower che seguono quotidianamente la sua vita tra musica, impegni lavorativi e momenti di relax con gli affetti più cari.

Il filmato mostra in anteprima alcune immagini dello show tra coreografie e scenografie spettacolari, al fianco della cantante anche due ospiti, ovvero Kirk Franklin e Khalid, con i quali ha dato vita alla collaborazione Fall in Love at Christmas, il cui videoclip ufficiale vanta più di un milione e mezzo di visualizzazioni su YouTubet. Non poteva che essere lei a realizzare uno show natalizio.La cantante ha rivelato anche la data di uscita scrivendo nella didascalia del post: “Riscaldiamo la slitta e prepariamo le renne per la nostra festa stravagante insieme! In arrivo sui vostri schermi il 3 dicembre su Apple TV +”.