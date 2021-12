Tommaso Paradiso, il nuovo album ha una data d'uscita

Il nuovo album di Tommaso Paradiso, il primo del cantautore da solista dopo il turbolento divorzio dai Thegiornalisti (e la conseguente fine del gruppo, tra i simboli dell'indie pop italiano degli Anni Duemiladieci), sembrava essere divento una sorta di chimera. Se ne cominciò a parlare alla fine del 2019, dopo il concerto al Circo Massimo che mise la parola fine alla storia del trio di "Completamente" e dopo l'uscita del singolo d'esordio da solista di Paradiso, "Non avere paura", quando il cantautore romano annunciò il calendario del tour nei palasport "Sulle nuvole". Ora, a due anni dai primi annunci, arriva finalmente una data. "Space Cowboy" arriverà nei negozi il 4 marzo 2022.

Una data non casuale, per chi conosce la storia di Tommaso Paradiso e i suoi riferimenti. Il 4 marzo - ma del 1943 - nacque Lucio Dalla, di cui il cantautore romano non ha mai nascosto di essere un sincero fan (peraltro nel 2022 cadrà il decennale della scomparsa dell'artista bolognese). L'annuncio è arrivato su Instagram: "'Space Cowboy' uscirà il 4 marzo 2022. 'Ma non avevi detto gennaio?'. Sì amici lo so, ma di questi tempi si naviga nel mare delle incertezze (per non dire in quale altro mare si naviga), e programmiamo e riprogrammiamo a seconda del 'meteo'".